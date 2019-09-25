«Альянс» примет одного из лидеров

Липоводолинский «Альянс» будет принимать команду «ВПК-Агро» из Магдалиновки Днепропетровской области.
Игра пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 15.30.
После 14 туров «Альянс» на третьем месте с 29 очками (после 12 игр), у его соперника второе место и 31 очко (после 13 игр). В первом круге магдалиновцы нанесли единственное поражение липоводолинцам 1:0. После этого «Альянс» выиграл 9 матчей в чемпионате и 3 в кубке Украины.
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