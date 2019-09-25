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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:03274

«Альянс» примет одного из лидеров

В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу вво второй лиге.

Липоводолинский «Альянс» будет принимать команду «ВПК-Агро» из Магдалиновки Днепропетровской области.

Игра пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 15.30.

После 14 туров «Альянс» на третьем месте с 29 очками (после 12 игр), у его соперника второе место и 31 очко (после 13 игр). В первом круге магдалиновцы нанесли единственное поражение липоводолинцам 1:0. После этого «Альянс» выиграл 9 матчей в чемпионате и 3 в кубке Украины.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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