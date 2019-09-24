Сумчанам снова отключили воду

В связи с порывом на водопроводной сети по пер. Майдановский, 21 сегодня, 11 октября, в 9.15 прекращено водоснабжение пер. Майдановский, ул. Круговая, ул. Маковского, ул. Каховской и ул. Успенского.
Также в связи с порывом на водопроводной сети по ул. Доватора, 41 в 10.00 прекращено водоснабжение ул. Доватора.
После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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