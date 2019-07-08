Девять обысков провели по делу о хищениях при строительстве 13 амбулаторий на Сумщине (видео) Девять обысков в четырех городах Украины провели правоохранители 9 октября по факту присвоения бюджетных средств, предназначенных на строительство 13 амбулаторий на Сумщине. Об этом сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Владимир Крыгин.

По его словам, должностные лица - распорядители бюджетных средств - с предпринимателями согласовали и скоординировали свои действия по хищению бюджетных средств на этапе тендера. В отдельных случаях строительство вели без необходимой документации. Также установлены факты завышения стоимости работ, говорится в сюжете UA:СУМИ.

- Проведено 9 обысков: в Одессе, Полтаве, Киеве и непосредственно в городе Сумы. Изъято проектно-сметную документацию, договоры. В общем вся документация по строительству. Сейчас начинается этап расследования, где ключевыми лицами являются экспертные учреждения. Будут назначены экспертизы судебные, строительные, инженерные, экономические. И по результатам их проведения уже будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности, - сообщил прокурор.

- А почему такая география? Это так связаны эти предприятия?

- Нам тоже очень интересно, почему работа на территории Сумской области выполняли субъекты хозяйствования разных регионов Украины, - ответил г-н Крыгин.

Обыски провели в управлении капитального строительства Сумской областной госадминистрации, которое выступает заказчиком строительства 13 амбулаторий. Фамилии же должностных лиц и названия предприятий, где проводили обыски, Владимир Крыгин не назвал. По информации же, указанной в системе «ProZorro» две амбулатории, которые были открыты 7 августа этого года, в селах Бездрик и Степановка Сумского района, строило частное предприятие «Сумы - Южана». По номерам, указанным на сайте, отказались разговаривать и бросили трубку.

Начальник управления капитального строительства ОГА Анатолий Ворожко от комментариев также отказался.

Всего на строительство амбулаторий предусмотрели потратить из государственного и местных бюджетов около 145 млн гривен. На сегодняшний день профинансировано более 31 млн грн.