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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела пятиэтажка

В Сумах спасатели эвакуировали 3 человек, ликвидируя пожар в многоэтажке.

10 октября в 13:29 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании балкона на 3-ем этаже 5-этажного дома по ул. Котляревского в г. Сумы. О пожаре сообщила соседка, которая почувствовала резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что горят вещи, стены и облицовка балкона одной из квартир на площади 4,5 кв. м, образовалось сильное задымление, существовала угроза дальнейшего распространения огня на помещение этажами выше. Было сформировано звено газодымозащитной службы, которая приступила эвакуации людей из соседней квартиры и квартиры этажом выше. Всего во время эвакуации из задымленных помещений на свежий воздух были выведены 3 жителей, среди которых 1 ребенок 2014 года рождения.

В 13:45 возгорание локализовали, а в 13:59 - полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 11 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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