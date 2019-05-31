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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41288

В Роменской исправительной колонии провели День открытых дверей

10 октября в государственном учреждении «Роменская исправительная колония (№56)» проведен «День открытых дверей».

Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы, увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. После чего пришли в клуб на концерт, устроенный для них.

Право День открытых дверей Роменская исправительная колония №56

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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