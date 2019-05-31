В Роменской исправительной колонии провели День открытых дверей

Родственники осужденных побывали в отделениях социально-психологической службы, увидели те условия, которые созданы администрацией для жизни и быта их родных, посетили столовую учреждения и попробовали еду и напитки. После чего пришли в клуб на концерт, устроенный для них.
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