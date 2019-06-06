Апелляционный комитет отменил решение КДК по ПФК «Сумы»

«Сенсация!!! Только что Апелляционный комитет ФФУ отменил решение КДК ФФУ по ФК «Сумы» (ну вы знаете - баранкино расследование якобы договорных матчей с помощью импортных экспертов, которых никто не видел). Полностью! Отменил и отправил на новое расследование. Тем самым признав ничтожность собранных Баранкой и К доказательств.
Вот это поворот. Но что делать с почившим в бозе клубом, его игроками и тренерами, которым нанесён непоправимый ущерб?
А главное - какова цена всех этих антикоррупционных плясок в исполнении соответствующих органов Федерации футбола?!» - написал Франков в Телеграме.
Напомним, что 17 апреля КДК ФФУ лишил ПФК «Сумы» профессионального статуса — все из-за участия клуба в договорных матчах. Через несколько дней ПФК «Сумы» подали апелляцию. Это дало возможность сумчанам доиграть сезон, по итогам которого клуб вылетел во вторую лигу. Однако конференция ПФЛ проголосовала за то, чтобы место «Сум» во Второй лиге заняла «Буковина» из Черновцов, покинувшая дивизион по спортивному принципу по итогам прошедшего сезона.
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