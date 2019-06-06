Апелляционный комитет отменил решение КДК по ПФК «Сумы» Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков сообщил, что Апелляционный комитет УАФ отменил решение КДК УАФ по ПФК «Сумы».

«Сенсация!!! Только что Апелляционный комитет ФФУ отменил решение КДК ФФУ по ФК «Сумы» (ну вы знаете - баранкино расследование якобы договорных матчей с помощью импортных экспертов, которых никто не видел). Полностью! Отменил и отправил на новое расследование. Тем самым признав ничтожность собранных Баранкой и К доказательств.

Вот это поворот. Но что делать с почившим в бозе клубом, его игроками и тренерами, которым нанесён непоправимый ущерб?

А главное - какова цена всех этих антикоррупционных плясок в исполнении соответствующих органов Федерации футбола?!» - написал Франков в Телеграме.