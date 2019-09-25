В Сумах будут судить переселенца за изнасилование сумчанки В Сумах будут судить 25-летнего молодого человека по обвинению в изнасиловании и других дерзких преступлениях.

Сумской местной прокуратурой утвержден и в пятницу, 11 октября, направлен в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего парня, который 18 августа 2019 года в г. Сумы возле дома №10 по пр-ту М.Лушпы совершил разбойное нападение на 24-летнюю девушку, после чего изнасиловал ее.

Тогда злоумышленник в 3.15 подощел к незнакомой девушке и сразу нанес ей удар в голову, закрыл рот и повалил на землю. Нападающий забрал смартфон девушки, после чего изнасиловал ее. Сотрудники полиции через считанные часы установили личность злоумышленника и задержали его.

Как выяснилось, задержанный уроженец Лисичанска Луганской области, до этого уже был три раза судим за грабежи и кражи. Более того, кроме вышеупомянутого он причастен еще к ряду других преступлений.

«В частности, в декабре 2018 года обвиняемый ограбил женщину - сорвал с шеи золотую цепочку и забрал мобильный телефон. А уже в апреле текущего года пытался изнасиловать 19-летнюю девушку. Однако, услышав посторонние звуки в подъезде, скрылся с места происшествия. Вместе с тем в июне этого же года на территории базы отдыха обвиняемый похитил оставленный без присмотра смартфон», - рассказала прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко.

В то же время во время обыска в квартире обвиняемого изъят полиэтиленовый пакет с каннабисом, массой в пересчете на высушенное вещество 7,3 г.

Поэтому действия молодого квалифицированы по ч. 1 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 3 ст. 15 / ч. 1 ст. 152 (покушение на изнасилование), ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украини. Максимальная санкция инкриминируемых статей предусматривает до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.