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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:13384

На Сумщине задержали мужчину, который устроил стрельбу в игорном заведении

Как выяснилось во время первоочередных следственных действий, причиной такого поступка мужчины стала ревность. Сначала он устроил драку с другими посетителями клуба, а затем вернулся на место конфликта с оружием в руках.

О ночной стрельбе в игорном клубе в полицию сообщили сотрудники заведения. По указанному адресу сразу была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения.

По словам работниц клуба, все началось с того, что между несколькими посетителями возник словесный конфликт, затем в ход пошли кулаки. И хотя участников драки разняли, через час один из них - тот, что находился в состоянии алкогольного опьянения, - вернулся с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок.

Полицейские сразу начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, на территории райцентра был введен в действие оперативный план «Гром». Вскоре правоохранители установили личность «стрелка» и места его возможного пребывания. Им оказался 43-летний местный житель.

«По обоим адресам, где мог находиться подозреваемый, дверь никто не открыл. Однако по оперативным данным он находился как раз у себя дома. Кроме него, в квартире находились его мать и сестра, - рассказывает Валерий Строкач, исполняющий обязанности заместителя начальника ГУНП в Сумской области - начальника криминальной полиции. - Учитывая всю опасность, которую представляет собой нетрезвый мужчина с оружием, было принято решение привлечь к операции по его задержанию сотрудников спецподразделения «КОРД». Кроме того, велись переговоры с жителями этой квартиры о предоставлении правоохранителям беспрепятственного доступа в жилище и добровольной сдаче самого мужчины. В последний момент перед принудительным открытием дверей полицейскими сестра подозреваемого все же открыла дверь в квартиру».

Задержанного гражданина полицейские доставили в отделение полиции, и он рассказал о причинах своего агрессивного поведения. По его словам, будучи навеселе он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой за ружьем и возвращался в клуб - не помнит. Говорит, что виной его «амнезии» стали нанесенные ему побои и старая травма головы.

К слову: возникли у работников полиции соответствующие вопросы и по поводу работы игорного заведения, по факту деятельности которого в рамках ранее открытого уголовного производства продолжается досудебное расследование.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания. В отношении него в полиции уже открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство». В случае доказательства вины, за содеянное ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Зарегистрированные на подозреваемого ружье и патроны к ним изъяты, решается вопрос о лишении мужчины разрешения на ношение и хранение оружия, сообщает полиция Сумщины.

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