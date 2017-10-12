В Сумах провели военно-патриотические соревнования 10 октября в спортивном комплексе 27-й РеАБр были проведены военно-патриотические соревнования для учащихся выпускных классов школ города Сумы «Юный защитник» к празднику День защитника Украины.

Соревнования провел Сумской областной военный комиссариат, информационно-методический центр управления образования и науки Сумского городского совета, ГС «Всеукраинское объединение участников боевых действий и волонтеров АТО», «Сумской областной центр отдыха, оздоровления, туризма и военно-патриотического воспитания» при участии участников боевых действий и инструкторов.

Соревнования проводились в номинациях: на лучшую команду по «лазертагу», личные зачеты в сборе и разборке автомата, стрельбе в лазерном тире. Также дополнительно были организованы занятия на локациях по минно-подрывной подготовке, предоставлении домедицинской помощи, снаряжения военнослужащего и способы перемещения в бою.

Три часа пролетели, как мгновение. Это мероприятие никого не оставил равнодушным: радость победителей, безумство болельщиков, интерес и спортивный азарт господствовали над спортивным комплексом.

Среди команд места распределились следующим образом: I место - команда 13 школы; II место - команда 8 школы; III место - команда 25 школы.

Места на выполнении нормативов распределились следующим образом: I место - Пономаренко Владислав (17 школа); II место – Кожа Денис (4 школа); III место - Калюх Настя (классическая гимназия).

Места по результатам стрельб распределились следующим образом: I место - Дмитрий Белецкий (9 школа); II место - Николай Наливайко (1 школа); III место - Дарья Малеганова (21 школа).

Победители получили грамоты и призы, все участники - сознательный и позитивный посыл о необходимости быть готовым к профессиональной защите своей Родины.