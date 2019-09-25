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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42210

В Ромнах задержали разбойника, который напал на прохожую

Происшествие произошло в Ромнах около девяти вечера. Нападающий избил на улице 37-летнюю жительницу райцентра и отобрал у нее сумку с деньгами, мобильным телефоном и банковскими карточками.

О нападении на женщину возле одного из магазинов города в полицию сообщили очевидцы происшествия. И они, и сама потерпевшая утверждали: неизвестный мужчина неожиданно подскочил к ней, и ухватился за сумку, пытаясь ее отобрать. А когда гражданка оказала сопротивление - нанес ей несколько ударов, вырвал «добычу» и скрылся. Получив от свидетелей и самой женщины приметы нападавшего, правоохранители начали его поиски.

«Описанию злоумышленника отвечала внешность одного из местных жителей, который жил рядом с тем местом, где произошло это событие. Поэтому наши оперативники сразу проверили вероятного подозреваемого, - комментирует событие Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - И не ошиблись. Нападающим действительно оказался 33-летний гражданин, который в своем прошлом уже имел неприятности с законом и был судим. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины».

Сейчас мужчине следователи объявили подозрение в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, и направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Нападающему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой Ромны

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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