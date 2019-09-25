На Сумщине сбили пьяного пешехода В результате ДТП пешеход попал на больничную койку.

Авария произошла в Кролевце. Там под колеса автомобиля «Деу Ланос» попал мужчина, который, будучи навеселе, внезапно вышел с обочины на проезжую часть. И в итоге попал под колеса ВАЗа. Сейчас травмированный пешеход доставлен в больницу с многочисленными телесными повреждениями.

Полиция открыла уголовнjе производство по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».

Работники полиции в очередной раз советуют гражданам быть на дороге внимательными и осторожными. И отмечают, что от пешеходов, от их поведения также зависят жизнь, здоровье и дальнейшая судьба других участников дорожного движения. Помните: дорога ошибок не прощает, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.