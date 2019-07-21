В гандбольном чемпионате сумчане взяли всего одно очков в четырех играх

Мужская команда ГК «СумДУ» принимала запорожскую «Мотор-Политехника-ЗАБ». Обе встречи завершились разгромными победами гостей – 15:44 и 13:37.
Женская команда ГК «СумДУ» после вчерашнего поражения 24:34 от николаевской «Ники» сегодня сумела зацепиться за очко – 26:26.
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