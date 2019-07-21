В гандбольном чемпионате сумчане взяли всего одно очков в четырех играх 10-11 октября в Сумах прошли игры первого тура чемпионатов Украины по гандболу в высшей лиге среди мужских и женских команд.

Мужская команда ГК «СумДУ» принимала запорожскую «Мотор-Политехника-ЗАБ». Обе встречи завершились разгромными победами гостей – 15:44 и 13:37. Женская команда ГК «СумДУ» после вчерашнего поражения 24:34 от николаевской «Ники» сегодня сумела зацепиться за очко – 26:26.