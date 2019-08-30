На Сумщине определили лучшие кабинеты начальных классов

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, победителями второго этапа областного конкурса «Лучший кабинет начальных классов» в 2019 году определены кабинеты Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната, Сумской спецшколы №30 «Уникум», Анастасивской школы Роменского райсовета, Заводской школы Кириковского поселкового совета Великописаревского района, Лебединской школы №4.
Справка: Конкурсные работы отличаются содержательным наполнением. Кабинеты учебных заведений оснащены в соответствии с утвержденным в установленном законодательством порядке перечня средств обучения и оборудования учебного и общего назначения кабинетов начальных классов, видеозаписями (мультимедийными презентациями), фотоколлажами, иллюстрирующие эффективность работы учителя и учеников, которые учатся в этом классе, продумано использование пространства кабинетов для размещения образовательной среды.
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