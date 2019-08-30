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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47296

На Сумщине определили лучшие кабинеты начальных классов

Во втором этапе конкурса «Лучший кабинет начальных классов 2019» приняли участие 33 учреждения общего среднего образования.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, победителями второго этапа областного конкурса «Лучший кабинет начальных классов» в 2019 году определены кабинеты Конотопской специальной общеобразовательной школы-интерната, Сумской спецшколы №30 «Уникум», Анастасивской школы Роменского райсовета, Заводской школы Кириковского поселкового совета Великописаревского района, Лебединской школы №4.

Справка: Конкурсные работы отличаются содержательным наполнением. Кабинеты учебных заведений оснащены в соответствии с утвержденным в установленном законодательством порядке перечня средств обучения и оборудования учебного и общего назначения кабинетов начальных классов, видеозаписями (мультимедийными презентациями), фотоколлажами, иллюстрирующие эффективность работы учителя и учеников, которые учатся в этом классе, продумано использование пространства кабинетов для размещения образовательной среды.

Общество Образование

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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