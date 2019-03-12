Сумская команда выиграла «Малый кубок КВН» в Харькове 8 октября в Харькове начался 20-й сезон Харьковской молодежной лиги КВН.

Среди двадцати команд-участниц фестиваля на место в сезоне претендовали два коллектива из СумГУ «Гроздья рябины» (факультет иностранной филологии и социальных коммуникаций, учебно-научный институт права) и новая команда первокурсников университета - «Бастер».

По решению жюри обе сумские команды были отобраны в сезон. Кроме того, «Гроздья рябины» получили за свое выступление «Малый кубок фестиваля».