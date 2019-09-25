В Тростянце планируют построить биатлонный комплекс европейского уровня Руководство Тростянецкой ОТГ вместе с представителями компании, предлагающей оборудование для производства искусственного снега, отработали всю трассу и точки размещения оборудования, место забора воды.

Через несколько недель все работы будут завершены и состоится презентация проекта будущего спорткомплекса.

Громада совместно с фирмой-производителем этого оборудования и чешскими партнерами работает над концепцией создания в Тростянце спортивного комплекса по биатлону европейского уровня. Планируется, что это будет объект не только регионального, но и всеукраинского значения, и на современной спортивной зимней базе в Сумской будут расти новые звезды украинского биатлона.