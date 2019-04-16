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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ахтырские самбисты отличились в Польше

5 октября в Кракове (Польша) состоялся открытый международный турнир по борьбе самбо.

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Украины, Польши, России, Германии, Швеции. Команду Ахтырской ДЮСШ представляло 7 спортсменов разных весовых категорий.

Первое место завоевали: Тетяненко Ярослав, Другов Иван, Чернышенко Иван, Науменко Артем, Колодяжный Егор.

Второе место заняли: Смирнова Алина, Волков Антон.

Спорт Самбо
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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
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«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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