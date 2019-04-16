Ахтырские самбисты отличились в Польше

Участие в соревнованиях приняли более 200 спортсменов из Украины, Польши, России, Германии, Швеции. Команду Ахтырской ДЮСШ представляло 7 спортсменов разных весовых категорий.
Первое место завоевали: Тетяненко Ярослав, Другов Иван, Чернышенко Иван, Науменко Артем, Колодяжный Егор.
Второе место заняли: Смирнова Алина, Волков Антон.
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