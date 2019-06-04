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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20250

В Сумах формируют новый состав мэрского совета участников АТО

В Сумах в связи с истечением срока полномочий Совета участников антитеррористической операции и членов семей погибших участников антитеррористической операции при городском голове, формируют ее новый состав.

Институты гражданского общества - общественные организации участников боевых действий в зоне проведения АТО / ООС, волонтерские и добровольческие объединения, а также воинские формирования, правоохранительные органы, хотят делегировать своего представителя в новый состав Совета, должны сделать соответствующее представление на имя городского головы.

В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата на вхождение в состав Совета, его должность (членство в институте гражданского общества), отношение к проведению АТО со ссылкой на соответствующие подтверждающие документы, контактные данные и согласие на обработку персональных данных.

К представлению следует добавить информацию о результатах деятельности института гражданского общества, сведения о местонахождении, адрес электронной почты, номер контактного телефона, копию выписки или извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Представление принимаются до 1 ноября 2019 года (площадь Независимости, 2, каб. 7). Тел. для справок: 70-06-27.

Общество Участники АТО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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