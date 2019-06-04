В Сумах формируют новый состав мэрского совета участников АТО

Институты гражданского общества - общественные организации участников боевых действий в зоне проведения АТО / ООС, волонтерские и добровольческие объединения, а также воинские формирования, правоохранительные органы, хотят делегировать своего представителя в новый состав Совета, должны сделать соответствующее представление на имя городского головы.
В заявлении необходимо указать фамилию, имя, отчество кандидата на вхождение в состав Совета, его должность (членство в институте гражданского общества), отношение к проведению АТО со ссылкой на соответствующие подтверждающие документы, контактные данные и согласие на обработку персональных данных.
К представлению следует добавить информацию о результатах деятельности института гражданского общества, сведения о местонахождении, адрес электронной почты, номер контактного телефона, копию выписки или извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Представление принимаются до 1 ноября 2019 года (площадь Независимости, 2, каб. 7). Тел. для справок: 70-06-27.
Сумская область одна из лучших областей Украины по профобучени. участников АТО / ООС....
Служба зайнятості Сумщини постійно практикує індивідуальний підхід при наданні соціальних послуг учасникам АТО, в першу чергу - учасникам бойових дій....
У неділю, 25 серпня, з 09:00 по 12:00, у Сумах відбудеться забіг у пам’ять загиблих воїнів АТО міста Суми....
Мета проекту — створення сприятливих умов для працевлаштування ветеранів АТО, економічна адаптація військовослужбовців після участі у бойових діях на Сході...
Сумчане Иван Вельбой и Александр Даценко в составе сборной Украины стали чемпионами Европы по футболу среди участников боевых действий....