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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48286

Под Сумами пьяный водитель въехал в магазин (видео)

«Я выпил только две бутылки безалкогольного пива», - так объяснил свое состояние нетрезвый виновник ДТП.

Во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», экипаж патрульной полиции получил сообщение о ДТП. Заявительница рассказала, что водитель автомобиля Opel допустил наезд на магазин в селе Верхняя Сыворотка, после чего оставил место ДТП.

Следуя в магазин, во встречном направлении, инспекторы увидели и остановили похожую по приметам легковушку. За рулем находился 20-летний мужчина, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Сам же он подтвердил, что употреблял пиво, однако заметил, что оно было безалкогольное. К тому же, его транспортное средство имело механические повреждения, характерные для ДТП.

В присутствии двух свидетелей гражданин прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое зафиксировало у него 2,31 промилле алкоголя, что более чем 11 раз превышает допустимую норму и, конечно, не соответствует словам водителя о безалкогольном напитке.

Патрульные составили на него три административных материала: ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

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