В Сумах перед соревнованиями АТОшников заминировали спорткомплекс «Олимп» (обновлено) Сегодня, 11 октября, в спорткомплексе «Олимп» должен пройти турнир по кроссфиту «Сильные духом».

Турнир проводится ко Дню защитника Украины. В соревнованиях должны принять участие лица с инвалидностью и ветераны АТО, которые в результате боевых действий на востоке страны получили тяжелые травмы.

Однако сегодня утром в телеграмм-канал «Безпечне місто. Суми» поступило сообщении о заминировании спорткомплекса.

«Спортивный комплекс «Олимп» заминирован. Взрыв будет в 16.10. Желаем участникам соревнований хороших результатов. И их поддержке побольше здоровья».

На место был направлен наряд полиции.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, после получения сообщения в телеграмм-канал, на место выехала следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, взрывотехники, кинологи. Помещения спорткомплекса проверили, ничего не нашли, спорткомплекса закрыли и оставили охрану.

Соревнования не отменили, как того требовал злоумышленник. Всех входящих проверяли при помощи металлодетекторов, на месте находится кинологи с собаками, наученными распознавать взрывчатку.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Санкция статьи – ограничение свободы до 3 лет.