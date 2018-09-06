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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12259

На Сумщине прокуратура закрыло дело 73-летнего педофила

Прокурором принято решение о закрытии резонансного уголовного производства по факту развращения несовершеннолетних в связи со смертью подозреваемого.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Речь идет о 73-летнем конотопчанине, которому 9 октября было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение 4 мальчиков. На избрание меры пресечения мужчина, который уже был судим за аналогичное преступление, не явился, его бездыханное тело было обнаружено сотрудниками полиции дома.

«Только что получили заключение медиков, согласно которому смерть мужчины наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Поэтому принято решение о закрытии уголовного производства по п. 5 ст. 284 (смерть подозреваемого) УПК Украины», - рассказала прокурор Конотопской местной прокуратуры Юлия Волосюк», - написала она.

Право Педофил

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