В Глухове за 15 минут задержали угонщика мопеда Сообщение о краже двухколесника группа реагирования полиции охраны получила на служебный планшет. Отследив вероятное направление движения злоумышленника, правоохранители уже через 15 минут нашли вблизи местного рынка и мотороллер, и вора.

Сообщение об исчезновении мопеда на линию «102» поступило около десяти вечера от его владельца. Мужчина рассказал: приехав навестить старушку-мать, он оставил свой мопед с заблокированным рулем у ее дома. А когда буквально через 15 минут вернулся, транспортное средство исчезло.

Информацию об угоне оператор спецлинии направила всем дежурным нарядам, которые находились в районе совершения преступления. Получила ее на служебный планшет и группа реагирования полиции охраны. Правоохранители быстро оценили обстановку и сориентировались, в каком направлении мог податься неизвестный злоумышленник. Дело осложнялось тем, что из-за позднего часа видимость была ограничена, поэтому, помимо всего прочего, приходилось в большей степени полагаться на слух. В районе местного рынка они услышали характерные звуки работы малообъемного двигателя, и предположили, что это может быть разыскиваемый ими вор. Полицейские проверили свои подозрения, и нашли им стопроцентное подтверждение.

За рулем угнанного мопеда оказался местный 26-летний мужчина, который в попытке сломать противоугонное устройство разбил фару и повредил замок зажигания.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Глуховского отдела полиции, которая доставила «угонщика» в участок.

За кражу чужого транспортного средства он может получить до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.