В Сумах заранее отметили День защитника Украины

Утром руководители города и области почтили память погибших защитников возложением цветов к памятному знаку в честь погибших воинов-артиллеристов и Монументу уроженцам Сумщины, погибших в Афганской войне. Далее колонной, в сопровождении военного оркестра 27-й реактивной артиллерийской бригады, участники собрания двинулись к братской могиле «Мать-Родина» и Мемориала воинам войска польского, где также почтили память погибших возложением цветов.
Заупокойный молебен, возле памятного знака воинам, погибшим в зоне АТО, по всем защитниками Украины, отслужили священники сумской епархии ПЦУ во главе с архиепископом Сумским и Ахтырским Владыкой Мефодием. После присутствующие возложили цветы к могилам погибших воинов, памятного знака Героям Небесной Сотни и Мемориального комплекса «Вечная Слава».
Мероприятия продолжились торжествами в областном академическом театре им. М.С. Щепкина.
За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм, активную жизненную и гражданскую позицию и по случаю Дня защитника Украины мэр Сум Александр Лысенко отметил медалями, Почетными грамотами и благодарностями городского головы военнослужащих и волонтеров.
Поздравил всех присутствующих с праздником украинской армии и военный комиссар Сумского областного военного комиссариата Валерий Исмаилов.
В рамках празднования Дня защитника Украины на Театральной площади города была развернута полевая кухня, также сумчане и гости областного центра имели возможность осмотреть выставку военной техники, стрелкового оружия и средств защиты.
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