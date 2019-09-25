Погода в Сумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в следующие два дня в Сумах будет сухо и тепло.

В субботу, 12 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12, порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 5-7 °С тепла, днем 14-16 °С. В воскресенье, 13 октября, станет еще теплее: ночью 6-11 °С тепла, днем 17-22 °С.