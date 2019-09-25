Погода в Сумах: прогноз на выходные

В субботу, 12 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков.
Ветер юго-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12, порывы 15-20 м/с.
Ночью столбики термометров покажут 5-7 °С тепла, днем 14-16 °С.
В воскресенье, 13 октября, станет еще теплее: ночью 6-11 °С тепла, днем 17-22 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Сумской областной гидрометцентр сообщает о прогнозе погоды на ближайшие три дня....
По прогнозам синоптиков, ночью 1 октября по Сумской области и г. Сумы ожидается гроза, днем порывы западного ветра 15-20 м/с...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....