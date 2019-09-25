Сумские футзалисты проиграли киевским

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко принимала киевский «ХИТ».
Игра проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом более опытных гостей, однако моменты были и у хозяев. Счет на 17-ой минуте открыл Евгений Сирый – 0:1. На 31-ой минуте удвоил Евгений Жук. Спустя пару минут один мяч отыграл Денис Овсянников. Сумчане имели шансы сравнять счет и добыть второе очко в Эксра-лиге, но не сложилось…
В итоге 1:2 – второе поражение сумчан и в их активе всего 1 очко после трех матчей.
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