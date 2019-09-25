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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:25138

Сумские футзалисты проиграли киевским

Сегодня, 11 октября, в Сумах прошел матч 4-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге.

Сумская команда «FoodCentre-СумДУ» на паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко принимала киевский «ХИТ».

Игра проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом более опытных гостей, однако моменты были и у хозяев. Счет на 17-ой минуте открыл Евгений Сирый – 0:1. На 31-ой минуте удвоил Евгений Жук. Спустя пару минут один мяч отыграл Денис Овсянников. Сумчане имели шансы сравнять счет и добыть второе очко в Эксра-лиге, но не сложилось…

В итоге 1:2 – второе поражение сумчан и в их активе всего 1 очко после трех матчей.

Спорт FoodCentre-СумДУ Футзал

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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