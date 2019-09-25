В Сумах пьяный водитель сначала заснул за рулем, а потом устроил гонки с патрульными (видео)

«Выбежав из служебного авто, мне удалось догнать данное транспортное средство и разбудить водителя, только после этого он остановился. 43-летний гражданин не ориентировался в пространстве и не знал места своего пребывания. В медицинской помощи он не нуждался. Далее, он передал нам документы для проверки и бросился на автомобиле бежать», - рассказывает полицейский 1-й роты УПП в Сумской области Артем Куров.
Патрульные, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, направились за ним. Тот, вместо того, чтобы остановиться, только набирал скорость. К счастью, дальнейшее его движение удалось заблокировать на улице Пушкина.
В присутствии двух свидетелей водитель категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В то же время гражданин вел себя неадекватно, громко кричал на всю улицу и выражался нецензурной бранью.
Стражи порядка составили на него четыре административных материалы: ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 122-2 (невыполнение требования об остановке) КоАП и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП. Автомобиль эвакуировали.
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