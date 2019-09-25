Сегодня в Сумах отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Ковпака и Романа Атаманюка.

Из-за порыва водосети по ул. Ковпака, 63 сегодня, 12 октября, в 9:15 будет прекращено водоснабжение домов №№ 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77а, 77б, 79, 81а, 81в, 85, 87, 89, 91 по ул. Ковпака и домов №№ 43а, 43б по ул. Романа Атаманюка.

После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.