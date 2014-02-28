В Сумах строят прокурорский дом без проекта и без разрешения (видео) Строительство дома, который возводят по заказу прокуратуры в Сумах, внепланово проверят.

На строительстве многоэтажки на улице Интернационалистов строители возводят третий этаж. В государственном реестре архитектурно-строительной инспекции зарегистрировано разрешение только на подготовительные работы. Об этом сообщил начальник городского управления государственного архитектурно-строительного контроля Анатолий Довбня, говорится в сюжете UA:СУМИ.

На информационном стенде возле стройки указано, что заказчик - областная прокуратура и ООО «Топаз», он же и подрядчик. Проектант - ООО «Аллюре», которое осуществляет и авторский надзор за строительством.

- В Государственном реестре, на сегодняшний день материалы зарегистрированы на подготовительные работы. 19 января этого года зарегистрированы. На сегодня, действительно, после того, как вы нам дали информацию, мы подтвердили, что там возводится уже второй этаж. Это нарушение, и нами будет проведена внеплановая проверка, - говорит Анатолий Довбня.

- Какие санкции могут быть приняты к нарушителям?

- Давайте посмотрим, какие у них материалы на руках, после проверки.

- То есть, у них могут быть документы, которых нет в едином реестре?

- Такого я не говорил. До того, как будет подписан акт, мы не можем ничего официально сказать, - прокомментировал А.Довбня.

- На данное строительство, согласно той информации, которой я владею, нет ни одного разрешительного документа. Согласно градостроительного законодательства, получить разрешение на строительство может только лицо или тот орган, который обладает правом пользования земельным участком или правом собственности на этот земельный участок, - рассказал глава правления союза архитекторов Сумщины Олег Павленко.

Пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко сообщила, что в их ведомстве ситуацию не будут комментировать. Отказался от общения и руководитель ООО «Топаз» Николай Сироштан.

Руководитель ООО «Аллюре», фирмы, которая выполняла проект, Виталий Голуб сказал:

- Компания ООО «Аллюре» делала проект подготовительных работ.

- Только проект подготовительных работ?

- Да.

- А сам проект здания не вы выполняли?

- Пока не делали.

Согласно плану зонирования города Сумы, на этом земельном участке должно было быть построено образовательное учреждение - детский сад. Городские депутаты, в ноябре прошлого года, проголосовали за передачу этого земельного участка прокуратуре области для строительства жилья. До этого прокуратура получила земельный участок по улице Вячеслава Черновола, где в 2013 году возвели многоэтажку без подключения к центральной канализации. Тогда ни один прокурор там квартиры не получил.