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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пассажир пытался избить контролера в троллейбусе

Вместо билета за проезд сумчанин продемонстрировал контролерам свое искусство боевых искусств.

Инцидент произошел сегодня, 12 октября, в салоне троллейбуса № 065, который вез пассажиров по маршруту № 1 в направлении центра города. Зайдя в троллейбус на ул. Чорновола, контролеры начали проверку по наличию билетов. Однако, не всем это понравилось... Просьба предъявить билет вызвало агрессию у мужчины 1956 года рождения. О своем праве ехать «зайцем» он заявил довольно агрессивно, а именно с помощью физической силы. Но, стараясь ударить ногой работника КП «Электроавтотранс», попал в стекло. Среагировав на ситуацию и с целью минимизировать риск для других людей, находившихся в салоне, водитель остановил движение транспорта и вызвал полицию. Пассажиры вынуждены были пересесть в другой троллейбус, а «мастер Кунг-фу» в сопровождении правоохранителей направился в городской отдел полиции.

В случае, если вина мужчины будет установлена, последнему придется заплатить не только штраф за безбилетный проезд, но и возместить стоимость стекла и его монтаж.

Сейчас троллейбус снят с маршрута. Контролеры передают видеозапись инцидента, который зафиксировали нагрудные камеры, следователю, сообщили в КП «Электроавтотранс».

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