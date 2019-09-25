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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:24153

В Путивле обвалившаяся стена повредила газовую трубу: без газа 150 домов

Один из бывших заводских корпусов завода «Сейм» в Путивле обрушился, повредив газовую трубу.

Без голубого топлива остались более 150 домохозяйств города. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, полиции, городского совета, газового хозяйства. Как сообщают правоохранители, пока нет уверенности, что под завалом никто не пострадал. Здание, по информации городских властей, находится в частной собственности - его владелец бывший мэр города Сергей Павлик. Это здание стало в последнее время культовым местом для сбора молодежи. Практически каждый день и вечер там полно детворы, сообщается в группе «Подслушано в Путивле» в Фейсбуке.

Право Несчастный случай Обвал Путивль

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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