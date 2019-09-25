В Путивле обвалившаяся стена повредила газовую трубу: без газа 150 домов Один из бывших заводских корпусов завода «Сейм» в Путивле обрушился, повредив газовую трубу.

Без голубого топлива остались более 150 домохозяйств города. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС, полиции, городского совета, газового хозяйства. Как сообщают правоохранители, пока нет уверенности, что под завалом никто не пострадал. Здание, по информации городских властей, находится в частной собственности - его владелец бывший мэр города Сергей Павлик. Это здание стало в последнее время культовым местом для сбора молодежи. Практически каждый день и вечер там полно детворы, сообщается в группе «Подслушано в Путивле» в Фейсбуке.