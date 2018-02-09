В Сумах проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи

Его проведут инструкторы учебно-тренировочного отдела Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сертифицированные Европейским советом реанимации. Мероприятие открыто для всех желающих.
Бесплатно!
Вы узнаете, как
- до приезда медиков привести пострадавшего в стабильное положение;
- провести сердечно-легочную реанимацию;
- как выявить инсульт;
- что делать в других ситуациях, когда человек оказался в опасной для здоровья ситуации.
Каждый может научиться оказывать первую помощь для спасения жизни и предупреждения развития возможных осложнений.
Искусство объединяет семью! Не верите?...
15 июня в 14:00 «Агенция промоции «Сумы» приглашает всех желающих посетить мастер-класс по нейрографикы от Алисы Френзель....
Книгарня «Є» запрошує дітей віком 8-12 років на творчу зустріч з художницею, авторкою книги "Засинайлики" Світланою Качуровською та майстер-клас...
19 и 20 декабря в Сумской городской галерее пройдут традиционные ежегодные детские мастер-классы по изготовлению праздничных поделок....
10 лютого у книгарні «Є» відбудеться традиційна «Дитяча субота для дітей», на якому буде майстер-клас з виготовлення валентинок із секретом....