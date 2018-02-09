В Сумах проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи 16 октября в 10.00 в помещении Общественного вещателя в Сумах (ул. Петропавловская, 125) состоится мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Его проведут инструкторы учебно-тренировочного отдела Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сертифицированные Европейским советом реанимации. Мероприятие открыто для всех желающих.

Бесплатно!

Вы узнаете, как

- до приезда медиков привести пострадавшего в стабильное положение;

- провести сердечно-легочную реанимацию;

- как выявить инсульт;

- что делать в других ситуациях, когда человек оказался в опасной для здоровья ситуации.

Каждый может научиться оказывать первую помощь для спасения жизни и предупреждения развития возможных осложнений.