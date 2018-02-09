Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:01173

В Сумах проведут мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи

16 октября в 10.00 в помещении Общественного вещателя в Сумах (ул. Петропавловская, 125) состоится мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи.

Его проведут инструкторы учебно-тренировочного отдела Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, сертифицированные Европейским советом реанимации. Мероприятие открыто для всех желающих.

Бесплатно!

Вы узнаете, как

- до приезда медиков привести пострадавшего в стабильное положение;

- провести сердечно-легочную реанимацию;

- как выявить инсульт;

- что делать в других ситуациях, когда человек оказался в опасной для здоровья ситуации.

Каждый может научиться оказывать первую помощь для спасения жизни и предупреждения развития возможных осложнений.

Общество Мастер-класс Первая медицинская помощь

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
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CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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