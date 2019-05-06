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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:57298

Под Сумами провели трейл

Сегодня, 12 октября, на Сумщине прошел дебютный Shpylivka Trail 2019.

Организаторы – Race Project – предложили участникам две дистанции «по горам и долам» - 15 и 30 км. В первой приняли участие 17, во второй – 16.

Результаты

15 км

Мужчины

1 - Роман Павленко – 1:01:06

2 – Леонид Сень – 1:03:05

3 – Александр Никулин – 1:05:26

Женщины

1 (11) – Татьяна Воропай – 1:18:56

2 (16) – Мария Койкова – 1:34:03

30 км

1 – Алексей Меденцов – 2:00:39

2 – Антон Струкачов – 2:03:56

3 – Дмитрий Лихошерстый – 2:03:59

Единственная женщина, решившаяся на 30-километровый трейл, Светлана Прилепко была 13-ой – 2:58:31.

Спорт Трейл

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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