Под Сумами провели трейл

Организаторы – Race Project – предложили участникам две дистанции «по горам и долам» - 15 и 30 км. В первой приняли участие 17, во второй – 16.
Результаты
15 км
Мужчины
1 - Роман Павленко – 1:01:06
2 – Леонид Сень – 1:03:05
3 – Александр Никулин – 1:05:26
Женщины
1 (11) – Татьяна Воропай – 1:18:56
2 (16) – Мария Койкова – 1:34:03
30 км
1 – Алексей Меденцов – 2:00:39
2 – Антон Струкачов – 2:03:56
3 – Дмитрий Лихошерстый – 2:03:59
Единственная женщина, решившаяся на 30-километровый трейл, Светлана Прилепко была 13-ой – 2:58:31.
Лебединец Виталий Меренков преодолел более 180 км во время ультрамарафона....
Первый в истории трейл «Бабак на Сулі» провели на Роменщине....
23 июня в Могрице Сумского района провели соревнования по бегу 3rd RAIN Mohrytsia Eco Trail 2019....
30 июня в Роменском районе пройдет легкоатлетический трейл «Бабак на Сулі»....
4 мая в Токарях Race Project провел третий в Сумах вертикальный забег....