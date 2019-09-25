Сумчан приглашают на Halloween Run

13 октября в лагере «Орленок» (ул. Народная, 22) пройдут соревнования по велоспорту....
В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
11 октября в спорткомплексе «Олимп» пройдет турнир по кроссфиту «Сильные духом»....
18-23 октября в Сумах пройдет кубок области по классическим шахматам....
9 октября в Басовском парке состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу и дан старт ХХVI областной спартакиады и ХVII областной универсиады...