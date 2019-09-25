Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:06220

Сумчан приглашают на Halloween Run

27 октября, накануне Хеллоуина, в Сумах пройдет Halloween Run.

Забег на 5 км от Race Project пройдет в парке им. Кожедуба. Регистрация здесь.

Подробности здесь.

Спорт Анонс Забег Легкая атлетика

По тематике

В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона
11.10.2019 09:40

В Сумах пройдет закрытие велосипедного сезона

13 октября в лагере «Орленок» (ул. Народная, 22) пройдут соревнования по велоспорту....

«Альянс» примет одного из лидеров
11.10.2019 09:03

«Альянс» примет одного из лидеров

В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....

Сумчан приглашают на турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО
11.10.2019 08:04

Сумчан приглашают на турнир по кроссфиту среди ветеранов АТО

11 октября в спорткомплексе «Олимп» пройдет турнир по кроссфиту «Сильные духом»....

В Сумах пройдет кубок области по шахматам
10.10.2019 13:53

В Сумах пройдет кубок области по шахматам

18-23 октября в Сумах пройдет кубок области по классическим шахматам....

В Сумах стартовала областная универсиада
10.10.2019 11:04

В Сумах стартовала областная универсиада

9 октября в Басовском парке состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу и дан старт ХХVI областной спартакиады и ХVII областной универсиады...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.