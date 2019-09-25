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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:28245

Стала известна программа FOOTBALL FEST 2019

26 октября в Верхней Сыроватке пройдет «FOOTBALL FEST 2019».

Мероприятие начнется с 12:00 осенней ярмаркой на территории школьного стадиона - пл. Казацкой славы, 5. Для развлечений детей будут размещены различные аттракционы и батуты.

Всех желающих будут угощать кашей и пивом. Будут работать точки питания и кейтеринга.

Также у сельского дома культуры пройдет выставка автомобилей.

В 14:00 на стадионе «Arena V.Syrovatka» начнется матч 18-го тура чемпионата Сумской области в высшей лиге между ФК «Шостка» и ФК «LS Group» (Верхняя Сыворотка).

В 17:00 на сцене школьного стадиона с участием руководства Сумской облгосадминистрации и облсовета, громады, УАФ и Федерации футбола Сумщины начнется церемония награждения призеров чемпионата Сумской области по футболу.

Праздничный концерт состоится в исполнении группы «DANCE BAND», дуэта «МАРАФОН» и воспитанников учреждений образования и культуры Верхнесыроватской ОТГ.

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«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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