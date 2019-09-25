Стала известна программа FOOTBALL FEST 2019

Мероприятие начнется с 12:00 осенней ярмаркой на территории школьного стадиона - пл. Казацкой славы, 5. Для развлечений детей будут размещены различные аттракционы и батуты.
Всех желающих будут угощать кашей и пивом. Будут работать точки питания и кейтеринга.
Также у сельского дома культуры пройдет выставка автомобилей.
В 14:00 на стадионе «Arena V.Syrovatka» начнется матч 18-го тура чемпионата Сумской области в высшей лиге между ФК «Шостка» и ФК «LS Group» (Верхняя Сыворотка).
В 17:00 на сцене школьного стадиона с участием руководства Сумской облгосадминистрации и облсовета, громады, УАФ и Федерации футбола Сумщины начнется церемония награждения призеров чемпионата Сумской области по футболу.
Праздничный концерт состоится в исполнении группы «DANCE BAND», дуэта «МАРАФОН» и воспитанников учреждений образования и культуры Верхнесыроватской ОТГ.
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