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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51261

На Сумщине почти определился чемпион

12 октября прошли игры 16-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Шостка» - ФК ООО «Велетень» (Глухов) - 0:8

Голы: Луценко Г. (5), Душин Б. (20), Зенченко М. (54), Зинченко Д. (55), Ковтанюк К. (58, пен., 72), Голиков А. (77), Кортавий Е. (84).

ФК «Ромны» - ФК «LS Group» (В. Сыворотка) - 3:7

Голы: Деменчук М. (13), Нельсон (31), Генри (50) - Танчик Д. (5, 53), Игумнов Д. (32, пен.), Стадник М. (55, 58, пен., 90, 90+2).

ФК «Кролевец» - ФК «Тростянец» - 1:1

Голы: Рыженко М. (69) - Масло А. (75).

ФК «Тростянец-2» - ФК «Дружба» - 8:0

Голы: Дерепа Д. (4), Слипухин А. (8, пен., 45), Мигаль М. (18), Москаленко А. (36, пен., 37), Есып Б. (74), Тиечко С. (87).

В турнирной таблице по-прежнему лидирует ФК «LS Group» - 39 очков (в 14 играх), у «Тростянца-2» - на 3 очка меньше (после 15 игр). Только чудо может помешать верхнесыроватской команде стать чемпионом. На третье место также два претендента: у «Велетня» - 29 очков (14), у «Тростянца» - 24 (14). У «Кролевца» также 24 очка, но на игру больше.

Первая лига

СК «Сейм» (Путивль) - ФК «Кристалл» (Конотопский район) - 0:3 (тех.)

ФК «Аграрник-Авангард» (Белополье) - ФК «Колос» (Севериновка) - 1:4

Голы: Когулько В. (54, пен.) - Чугай С. (9, авт.),Параконний Д. (24), Федченко А. (40), Летний С. (80).

ФК «Ярославна» (Путивль) - ФК «Явор» (Краснополье) - 1:8

Голы: Катаргин И. (81) - Перетятько В. (13, 23, 44, 47), Красюк В. (25), Столбцов А. (49, 60, 74).

Тут также чемпион почти известен: у «Колоса» из Севериновки 37 очков в 14 играх, на 7 меньше у «Украины-Аграрной», но игра в запасе. На бронзу также два претендента: «Явор» - 29 очков (15) и «Аграрник-Авангард» - 28 (14).

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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