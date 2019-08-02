Сумская дзюдоистка стала чемпионкой Украины

Сумчанка Маргарита Выпирайло в весовой категории до 48 кг стала чемпионкой, поборов трех соперниц.
3-4 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо....
Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане....
7-8 сентября в Братиславе (Словакия) проходил Кубок Европы по дзюдо....
С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года....
В Турине (Италия) продолжаются Европейские Игры ветеранов MASTERS-2019....