Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумская дзюдоистка стала чемпионкой Украины

12 октября в Ужгороде стартовал открытый чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет.

Сумчанка Маргарита Выпирайло в весовой категории до 48 кг стала чемпионкой, поборов трех соперниц.

Спорт Дзюдо

По тематике

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины
07.10.2019 15:32

Сумские дзюдоисты отличились на чемпионате Украины

3-4 октября в Киеве проходил чемпионат Украины по дзюдо....

Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо
26.09.2019 10:38

Сумской студент стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо

Студент I курса Медицинского института СумГУ Никита Голобородько получил бронзовую награду на кадетском чемпионате мира по дзюдо в Казахстане....

Сумской студент выиграл бронзу Кубка Европы
10.09.2019 10:14

Сумской студент выиграл бронзу Кубка Европы

7-8 сентября в Братиславе (Словакия) проходил Кубок Европы по дзюдо....

Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы
13.08.2019 16:19

Сумские студенты завоевали два золота на кубке Европы

С 9 по 11 августа в городе Клуж-Напока (Румыния) прошел Кубок Европы среди юниоров до 21 года....

Сумские дзюдоисты отличились на Европейских Играх MASTERS-2019
02.08.2019 09:20

Сумские дзюдоисты отличились на Европейских Играх MASTERS-2019

В Турине (Италия) продолжаются Европейские Игры ветеранов MASTERS-2019....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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