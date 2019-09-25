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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42158

Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов

9-12 октября в Бельгии проходили игры группы 2 основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

В мини-турнире принимали участие четыре команды, в том числе чемпион Украины херсонский «Продэксим», за который выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

Наша команда сначала сыграла в ничью с фаворитом группы португальской «Бенфикой» 1:1, затем одержала две победы – над местным «Галле-Гооик» 7:3 и азербайджанским «Аразом» 8:3. В поелдней игре дубль на счету нашего земляка.

Со второго места херсонцы прошли в следующий раунд турнира.

Спорт Лига чемпионов Николай Белоцерковец Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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