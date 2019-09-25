Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов

В мини-турнире принимали участие четыре команды, в том числе чемпион Украины херсонский «Продэксим», за который выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.
Наша команда сначала сыграла в ничью с фаворитом группы португальской «Бенфикой» 1:1, затем одержала две победы – над местным «Галле-Гооик» 7:3 и азербайджанским «Аразом» 8:3. В поелдней игре дубль на счету нашего земляка.
Со второго места херсонцы прошли в следующий раунд турнира.
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