Сумской футзалист забил в Лиге чемпионов 9-12 октября в Бельгии проходили игры группы 2 основного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

В мини-турнире принимали участие четыре команды, в том числе чемпион Украины херсонский «Продэксим», за который выступает воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец.

Наша команда сначала сыграла в ничью с фаворитом группы португальской «Бенфикой» 1:1, затем одержала две победы – над местным «Галле-Гооик» 7:3 и азербайджанским «Аразом» 8:3. В поелдней игре дубль на счету нашего земляка.

Со второго места херсонцы прошли в следующий раунд турнира.