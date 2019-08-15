Сумские боксеры с медалями чемпионата Украины

Сумские боксеры завоевали две медали. Денис Иванченко стал бронзовым призером, а Денис Заплюсвичка занял первое место.
К соревнованиям боксеров подготовили тренеры В.Воловик, В.Орехов, Р.Сытник, М.Гречка.
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