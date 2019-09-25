«Альянс» проиграл конкуренту

На стадионе «Юбилейный» встречались липоводолинский «Альянс» и «ВПК-Агро» с Днепропетровщины. Равная игра завершилась, к сожалению, минимальным поражением наших. На 85-ой минуте единственный мяч за гостей забил Алексей Красов.
В итоге 0:1 – первое поражение «Альянса» после 12 подряд побед (9 в чемпионате и 3 в кубке). Это второй поражение липоводолинцев в чемпионате, первое было также от «ВПК-Агро» в гостях.
После 15 туров в турнирной таблице группы Б лидирует херсонский «Кристалл» - 35 очков (в 14 играх), у «ВПК-Агро» - 34 (14), у «Альянса» осталось 29 (13).
12 октября прошли игры 16-го тура чемпионата области по футболу....
26 октября в Верхней Сыроватке пройдет «FOOTBALL FEST 2019»....
14 октября в Сумах состоится фестиваль футбола «Открытые уроки по футболу»....
В воскресенье, 13 октября, в Сумах пройдет матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
9 октября в Сумах прошла игра 14-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....