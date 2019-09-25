В Сумах патрульное авто сбило велосипедиста 13 октября, около 16 часов, в Сумах на проспекте Курском произошла авария с участием служебного автомобиля патрульных.

По предварительной информации, инспектор, управляя автомобилем Toyota Prius, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении велосипедисту. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения в виде ушиба левого предплечья. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются. По указанному событию в управлении патрульной полиции инициировано служебное расследование.