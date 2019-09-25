В Сумах патрульное авто сбило велосипедиста

По предварительной информации, инспектор, управляя автомобилем Toyota Prius, при повороте налево, не предоставил преимущество в движении велосипедисту.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения в виде ушиба левого предплечья.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, обстоятельства происшествия устанавливаются.
По указанному событию в управлении патрульной полиции инициировано служебное расследование.
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