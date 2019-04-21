Сумчанин взял бронзу на чемпионате мира по сумо

Среди юниоров до 18 лет сумчанин Николай Солодовников добыл бронзовую награду в весовой категории до 80 кг. Подготовил спортсмена тренер Сергей Хекало.
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