Сумчанин взял бронзу на чемпионате мира по сумо В Осаке (Япония) завершился чемпионат мира по сумо.

Среди юниоров до 18 лет сумчанин Николай Солодовников добыл бронзовую награду в весовой категории до 80 кг. Подготовил спортсмена тренер Сергей Хекало.