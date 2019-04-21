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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин взял бронзу на чемпионате мира по сумо

В Осаке (Япония) завершился чемпионат мира по сумо.

Среди юниоров до 18 лет сумчанин Николай Солодовников добыл бронзовую награду в весовой категории до 80 кг. Подготовил спортсмена тренер Сергей Хекало.

Спорт Сумо

По тематике

Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы
03.10.2019 13:27

Сумские сумоисты с медалями чемпионата Европы

На выходных в Будапеште (Венгрия) проходил чемпионате Европы по сумо среди юношей и юниоров....

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины
09.09.2019 11:20

Сумские сумоисты отличились на чемпионате Украины

6-8 сентября в Харькове проходил чемпионат Украины по сумо среди юниоров, юношей и детей....

Сумчане с бронзой кубка Европы по сумо
13.08.2019 06:57

Сумчане с бронзой кубка Европы по сумо

10-12 августа в г. Кротошин (Польша) проходил кубок Европы по сумо....

Сумские сумоисты возвращаются из Германии с медалями
27.05.2019 09:48

Сумские сумоисты возвращаются из Германии с медалями

25-26 мая в Бранденбурге проходил международный рейтинговый турнир по сумо....

Сумчанин помог сборной Украины по сумо выиграть чемпионат Европы
21.04.2019 09:27

Сумчанин помог сборной Украины по сумо выиграть чемпионат Европы

На проходящем в Эстонии чемпионате Европы по сумо сборная Украиныстала лучшей....

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Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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