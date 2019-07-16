Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:00161

Сумской водоканал открестился от вони в городе

КП «Горводоканал» сообщает, что в Сумах не было аварий на коллекторах.

В связи с появлением неприятного запаха в городе, сообщаем, что никаких утечек из системы водоотведения (аварий на коллекторах за последнюю неделю) не было. Объекты предприятия (канализационно-насосные станции, очистные сооружения) работают в обычном режиме, говорится в сообщении.

Общество Вонь

По тематике

В Сумской ОГА думали, как решить проблему вони в Конотопе
09.08.2019 17:09

В Сумской ОГА думали, как решить проблему вони в Конотопе

Проблему с загрязнением воздуха в следствие деятельности Поповского экспериментального завода на Конотопщине должны решать совместно - каждый в пределах своей...

Из-за вони в Конотопе запустили флешмоб в противогазах
09.08.2019 12:02

Из-за вони в Конотопе запустили флешмоб в противогазах

В противогазах едут в трамвае, сидят в кафе и даже делают маникюр....

Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)
08.08.2019 16:48

Конотопчане приехали в Поповку из-за вони от спиртзавода (трансляция)

Сегодня, 8 августа, в Поповке Конотопского района проходит митинг против выбросов местного спиртзавода....

Экологическую проблему в Поповке на Конотопщине попытается решить несколькими способами
19.07.2019 14:58

Экологическую проблему в Поповке на Конотопщине попытается решить несколькими способами

К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования....

16.07.2019 12:08

На борьбу со смрадом на Конотопщине предлагают привлечь бактерии (видео)

Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.