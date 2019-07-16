Сумской водоканал открестился от вони в городе КП «Горводоканал» сообщает, что в Сумах не было аварий на коллекторах.

В связи с появлением неприятного запаха в городе, сообщаем, что никаких утечек из системы водоотведения (аварий на коллекторах за последнюю неделю) не было. Объекты предприятия (канализационно-насосные станции, очистные сооружения) работают в обычном режиме, говорится в сообщении.