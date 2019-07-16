Сумской водоканал открестился от вони в городе

В связи с появлением неприятного запаха в городе, сообщаем, что никаких утечек из системы водоотведения (аварий на коллекторах за последнюю неделю) не было. Объекты предприятия (канализационно-насосные станции, очистные сооружения) работают в обычном режиме, говорится в сообщении.
Проблему с загрязнением воздуха в следствие деятельности Поповского экспериментального завода на Конотопщине должны решать совместно - каждый в пределах своей...
В противогазах едут в трамвае, сидят в кафе и даже делают маникюр....
Сегодня, 8 августа, в Поповке Конотопского района проходит митинг против выбросов местного спиртзавода....
К такому выводу пришли члены Координационного комитета по вопросам экологической безопасности и природопользования....
Для обезвреживания вони, которая разносится из отстойников спиртзавода села Поповка Конотопского района, предлагают использовать бактерии....