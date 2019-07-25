На Сумщине мор рыбы: россияне сбросили в Сейм стоки

О море рыбы в Сейме сообщают жители Сумщины в соцсетях.
На это отреагировала Госэкоиспекция в Сумской области.
«Россяине загрязнили Сейм!!! Наблюдается массовая гибель рыбы. Инспекция отобрала пробы воды для лабораторного анализа. После результатов напишем подробности», - написала пресс-секретарь ведомства Наталия Новак в Фейсбуке.
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