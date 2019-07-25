На Сумщине мор рыбы: россияне сбросили в Сейм стоки На выходных в Сейм произошел сброс неочищенных стоков с территории России.

О море рыбы в Сейме сообщают жители Сумщины в соцсетях. На это отреагировала Госэкоиспекция в Сумской области. «Россяине загрязнили Сейм!!! Наблюдается массовая гибель рыбы. Инспекция отобрала пробы воды для лабораторного анализа. После результатов напишем подробности», - написала пресс-секретарь ведомства Наталия Новак в Фейсбуке.