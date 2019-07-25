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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14138

На Сумщине мор рыбы: россияне сбросили в Сейм стоки

На выходных в Сейм произошел сброс неочищенных стоков с территории России.

О море рыбы в Сейме сообщают жители Сумщины в соцсетях.

На это отреагировала Госэкоиспекция в Сумской области.

«Россяине загрязнили Сейм!!! Наблюдается массовая гибель рыбы. Инспекция отобрала пробы воды для лабораторного анализа. После результатов напишем подробности», - написала пресс-секретарь ведомства Наталия Новак в Фейсбуке.

Право Загрязнение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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