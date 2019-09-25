В Шостке патрульные гонялись за наркоманом

Во время патрулирования частного сектора Шостки полицейские группы реагирования патрульной полиции заметили мужчину, который явно пытался избежать с ними встречи. Этот факт не остался без внимания стражей порядка, и они решили его проверить.
Подозрения полицейских подтвердились: в пакетах, которые тот нес, находилась свежесорванная конопля, на перерасчет в сухом виде - около 500 граммов. Это объяснило, почему гражданин, убегая от полиции, пытался выбросить свою ношу. Однако полицейские оказались более быстрыми и ловкими, поэтому мужчину сначала догнали, затем установили его личность, а затем доставили в участок.
По словам 32-летнего жителя Шостки, он совсем не ожидал встретить на своем пути правоохранителей. На вопрос о происхождении конопли, ответил, что собрал ее якобы на заброшенных земельных участках, и имел целью в дальнейшем их высушить и употреблять.
В отношении мужчины в полиции уже открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение наркотических веществ». За это ему грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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