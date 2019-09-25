Сумские аматоры синхронно выиграли 12-13 октября прошли игры 11-го тура чемпионат Украины по футболу среди аматоров.

Николаевская «Виктория» в гостях обыграла столичную команду «Атлет» 4:2, ФК «Тростянец-2» дома обыграл ФК «Белая Церковь» 2:1.

После 11 туров «Виктория в трио лидеров с корюковским «Авангардом» и «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины, у всех по 26 очков. У тростянчан 16 очков и 5-ое место.