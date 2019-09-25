Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15318

Госэкоинспекция информирует о ситуации с загрязнением Сейма на Сумщине

На основании информации, полученной от рыбаков с. Пески Бурынского района о загрязнении акватории р. Сейм между населенными пунктами Теткино Российской Федерации и с. Игоревка Бурынского района, государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Сумской области было оперативно осуществлен выезд на место.

В ходе осмотра было установлено, что вода в р. Сейм имеет мутную окраску и характерный органический запах. Факты гибели водных живых ресурсов также подтвердились.

Инспекторами были отобраны пробы поверхностной воды из реки, которые направлены для проведения лабораторных исследований в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. Об их результатах будет сообщено дополнительно.

О данной ситуации также было сообщено комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС и руководство области. На данный момент, решается вопрос о созыве комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Госэкоинспекция Загрязнение воды Сейм

По тематике

Госэкоинспекция не будет искать источник вони в Сумах
Сегодня 14:44

Госэкоинспекция не будет искать источник вони в Сумах

У ведомства нет полномочий…...

На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма
Сегодня 13:39

На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма

Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые...

На Сумщине мор рыбы: россияне сбросили в Сейм стоки
Сегодня 10:14

На Сумщине мор рыбы: россияне сбросили в Сейм стоки

На выходных в Сейм произошел сброс неочищенных стоков с территории России....

09.10.2019 11:14

На Сумщине коммунальщики продолжают загрязнять реку

КП «Бурынь - Теплосервис» продолжает загрязнять р. Чаша несмотря на предписания госэкоинспекции....

03.10.2019 13:10

Агролесхоз на Сумщине не допустил экоинспекцию к проверке

Глуховское дочернее агролесохозяйственное предприятие «Глуховский агролесхоз» не допустило Государственную экологическую инспекцию в Сумской области к проверке, предусмотренной годовым планом, которая...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
«Джокер » Тодд Філліпс (США, 2019)
Кино Космос
14:40 — 50рн. 18:55 — 55рн.
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
«Єті» Джилл Калтон, Тодд Вілдерман (США, Китай, 2019)
Кино Космос
10:45 — 45рн. 12:40 — 50рн. 17:00 — 55рн.
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
«Щиголь» Джон Краулі (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 11:00 21:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.