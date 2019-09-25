Госэкоинспекция информирует о ситуации с загрязнением Сейма на Сумщине

В ходе осмотра было установлено, что вода в р. Сейм имеет мутную окраску и характерный органический запах. Факты гибели водных живых ресурсов также подтвердились.
Инспекторами были отобраны пробы поверхностной воды из реки, которые направлены для проведения лабораторных исследований в отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции. Об их результатах будет сообщено дополнительно.
О данной ситуации также было сообщено комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС и руководство области. На данный момент, решается вопрос о созыве комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ведомства.
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