В Ромнах разбили окна в редакции местной газеты Происшествие произошло в ночь с 13 на 14 октября. Неизвестные лица разбили пять оконных стекол в помещении, где расположена редакция.

О том, что в рабочих кабинетах журналистов разбиты окна, в полицию в 00:15 сообщил владелец помещения.

На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия и изъяла обломки кирпича и другие вещественные доказательства.

Сейчас правоохранители выясняют личности неизвестных злоумышленников и мотивы их поступка.

Сейчас действия правонарушителей следователи квалифицировали по признакам ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц), начато досудебное расследование.