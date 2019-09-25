В Ромнах разбили окна в редакции местной газеты

О том, что в рабочих кабинетах журналистов разбиты окна, в полицию в 00:15 сообщил владелец помещения.
На вызов выехала следственно-оперативная группа полиции, которая осмотрела место происшествия и изъяла обломки кирпича и другие вещественные доказательства.
Сейчас правоохранители выясняют личности неизвестных злоумышленников и мотивы их поступка.
Сейчас действия правонарушителей следователи квалифицировали по признакам ч.2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц), начато досудебное расследование.
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