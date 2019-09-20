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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

11-13 октября в Сумах проходил чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2005-2006 годов рождения.

В соревнованиях на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» приняли участие шесть команд из Борисполя, Полтавы и Сум.

Итоговое турнирное положение выглядит следующим образом:

1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы

2 место - ДЮСШ «Колосок» г.. Борисполь

3 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы

4 место - ОДЮСШ г. Сумы

5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы

6 место - Сборная команда м. Полтава

Спорт Хоккей на траве

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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