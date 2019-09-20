Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Украины среди 13-летних

В соревнованиях на хоккейном стадионе в детском парке «Сказка» приняли участие шесть команд из Борисполя, Полтавы и Сум.
Итоговое турнирное положение выглядит следующим образом:
1 место - СДЮШОР «Динамо-1» г. Сумы
2 место - ДЮСШ «Колосок» г.. Борисполь
3 место - СДЮШОР «Динамо-2» г. Сумы
4 место - ОДЮСШ г. Сумы
5 место - СДЮШОР «Динамо-3» г. Сумы
6 место - Сборная команда м. Полтава
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