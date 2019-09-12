На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма Сегодня, 14 октября, в районе села Дичь, что на Бурынщине, государственными инспекторами по охране окружающей среды задержаны двое граждан, которые с помощью запрещенных орудий рыболовства (острог) ловили рыбу в р. Сейм.

Следует заметить, что после загрязнения этого водоема, наблюдается гибель биоресурсов, а у берегов имеется скопление полуживой рыбы. Очевидно, этой ситуацией и решили воспользоваться нарушители.

У одного из нарушителей выявлено 3 рыбы, другой, когда заметил работников инспекции, успел выбросить в реку свою незаконную добычу.

Однако обоим браконьерам придется отвечать в суде за жестокое рыболовство, которое, более того, происходило на заповедной территории - в региональном ландшафтном парке «Сеймский», сообщает пресс-служба ведомства.