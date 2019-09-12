На Сумщине браконьеры ловили рыбу из загрязненного Сейма

Следует заметить, что после загрязнения этого водоема, наблюдается гибель биоресурсов, а у берегов имеется скопление полуживой рыбы. Очевидно, этой ситуацией и решили воспользоваться нарушители.
У одного из нарушителей выявлено 3 рыбы, другой, когда заметил работников инспекции, успел выбросить в реку свою незаконную добычу.
Однако обоим браконьерам придется отвечать в суде за жестокое рыболовство, которое, более того, происходило на заповедной территории - в региональном ландшафтном парке «Сеймский», сообщает пресс-служба ведомства.
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