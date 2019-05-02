Сумчан запрошують на каву з поліцейськими "Чому його не арештовують?", "Чому не ловите наркоманів?", "Чому мене оштрафували?" та інші "чому" можна буде озвучити на неформальній зустрічі з представниками патрульної поліції Сумщини.

Запрошуємо до нового формату спілкування з новою поліцією за чашкою кави у невимушеній обстановці. Ви зможете дізнатися про повноваження патрульних поліцейських, їхню щоденну роботу, побачити відео з поліцейських бодікамер, а також поставити будь-які запитання, що стосуються їхньої компетенції. Від нас — гарячі кава/чай, з вас — цікаві запитання та бажання ближче познайомитися з представниками поліції. Захід проводить «Сумська платформа реформ» в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США", - пише Сумська платформа реформ. Зустріч відбудеться в четвер, 17 жовтня, в "Розумному хабі" о 18 годині.