Госэкоинспекция не будет искать источник вони в Сумах

Как сообщила в Фейсбуке Государственная экологическая инспекция в Сумской области, они уже не первый раз сталкиваемся с такой проблемой. Речь идет не только о городе Сумы. Однако, для того, чтобы Инспекция могла провести мероприятия государственного надзора (контроля), в обращении должен быть указан субъект хозяйствования, поскольку для проведения внеплановой проверки необходимо получить соответствующее согласование (требования статьи 6 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»).
Содержание вредных веществ на территории города Инспекция не определяет, а, следовательно, по их характеру определить нарушителя не может. С данными вопросами в соответствии с полномочиями следует обращаться в ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области.
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