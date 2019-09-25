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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44261

Госэкоинспекция не будет искать источник вони в Сумах

У ведомства нет полномочий…

Как сообщила в Фейсбуке Государственная экологическая инспекция в Сумской области, они уже не первый раз сталкиваемся с такой проблемой. Речь идет не только о городе Сумы. Однако, для того, чтобы Инспекция могла провести мероприятия государственного надзора (контроля), в обращении должен быть указан субъект хозяйствования, поскольку для проведения внеплановой проверки необходимо получить соответствующее согласование (требования статьи 6 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»).

Содержание вредных веществ на территории города Инспекция не определяет, а, следовательно, по их характеру определить нарушителя не может. С данными вопросами в соответствии с полномочиями следует обращаться в ГУ Госпродпотребслужбы в Сумской области.

Право Вонь Госэкоинспекция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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